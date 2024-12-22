Маск резко ответил политику, обвинившему его во вмешательстве в дела Германии

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск резко ответил бывшему еврокомиссару и французскому экс-министру Тьерри Бретону, который подверг его критике за высказывания в адрес правительства ФРГ и поддержку партии «Альтернатива для Германии».
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