Маск резко ответил политику, обвинившему его во вмешательстве в дела Германии

Политика как она есть

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск резко ответил бывшему еврокомиссару и французскому экс-министру Тьерри Бретону, который подверг его критике за высказывания в адрес правительства ФРГ и поддержку партии «Альтернатива для Германии».