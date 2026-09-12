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Тишковец: в начале следующей недели погода в Москве будет неустойчивой

Тишковец: в начале следующей недели погода в Москве будет неустойчивой

Классическое бабье лето может прийти в Москву со среды, температура днем будет достигать 22 градусов.

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