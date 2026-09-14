В Салехарде машина въехала в столб освещения – три человека пострадали

В Салехарде три человека получили травмы в ДТП. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в районе дома №50 по улице Объездной водитель легкового автомобиля совершил наезд на опору уличного освещения.
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