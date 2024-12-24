Артем Дмитрук: СБУ задержала очередного адвоката

СБУ задержала адвоката, требовавшего $1 млн за решение земельного вопроса. Адвокат работал в «партнерстве» со столичными чиновниками и обещал за миллион долларов провести через КГГА все необходимые решения по выделению в аренду земли на набережной Днепра в известном парке «Наталка».