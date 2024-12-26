Бийчане массово жалуются на общественный транспорт даже после смены перевозчиков

Появление новых организаций, обслуживающих городские маршруты, не помогло решить старые проблемы 21 декабря в Бийске приступили к работе новые перевозчики, которые в ближайшие пять лет будут обслуживать городские маршруты.
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