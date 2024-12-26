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Бийчане массово жалуются на общественный транспорт даже после смены перевозчиков

Бийчане массово жалуются на общественный транспорт даже после смены перевозчиков

Появление новых организаций, обслуживающих городские маршруты, не помогло решить старые проблемы 21 декабря в Бийске приступили к работе новые перевозчики, которые в ближайшие пять лет будут обслуживать городские маршруты.

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