АТР: Алькарас гарантировал участие в турнире в Турине в ноябре

Карлос Алькарас в пятый раз подряд выйдет на итоговый турнир АТР, который пройдет в Турине с 15 по 22 ноября.
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