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The Eurasia Daily news agency

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Millstones of the Lord: one of the founders of UNA-UNSO * went to Bandera

Millstones of the Lord: one of the founders of UNA-UNSO * went to Bandera

One of the founders of UNA-UNSO❷ Nikolai Karpyuk was killed at the front. This is reported today, September 21, ukroSMI with reference to the acquaintances of the nationalist.

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