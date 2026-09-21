One of the founders of UNA-UNSO❷ Nikolai Karpyuk was killed at the front. This is reported today, September 21, ukroSMI with reference to the acquaintances of the nationalist.
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