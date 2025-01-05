Рафис Корбан: Нәкый Исәнбәтнең 1914-1930 еллардагы тормышы бөтенләй безнең әдәбиятта юк

«Казан утлары» журналының проза бүлеге мөхәррире, язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рафис Корбан язучы, шагыйрь, фольклорчы Нәкый Исәнбәтнең тормышы тулаем алганда өйрәнелеп бетмәвен әйтте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии