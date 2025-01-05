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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Рафис Корбан: Нәкый Исәнбәтнең 1914-1930 еллардагы тормышы бөтенләй безнең әдәбиятта юк

Рафис Корбан: Нәкый Исәнбәтнең 1914-1930 еллардагы тормышы бөтенләй безнең әдәбиятта юк

«Казан утлары» журналының проза бүлеге мөхәррире, язучы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рафис Корбан язучы, шагыйрь, фольклорчы Нәкый Исәнбәтнең тормышы тулаем алганда өйрәнелеп бетмәвен әйтте.

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