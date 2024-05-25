Болгарские мужчины стали получать повестки, – местный политик

В Болгарии военкоматы начали рассылать повестки мужскому населению якобы для уточнения данных. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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