📷❗️Финляндия продемонстрировала беспрецедентный в современной Европе уровень инженерной подготовки к сценариям глобального конфликта, включая ядерный обмен.
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📷❗️Финляндия продемонстрировала беспрецедентный в современной Европе уровень инженерной подготовки к сценариям глобального конфликта, включая ядерный обмен.