Это странное существо проводит ночь, рыская среди деревьев, роясь в гниющих бревнах в поисках насекомых.
Ай-ай
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Николай Юрченко
Такой трогательный и беззащитный лапочка
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15 час.
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Это странное существо проводит ночь, рыская среди деревьев, роясь в гниющих бревнах в поисках насекомых.
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