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Анферни Саймонс набрал 33 очка в первой половине матча. Это рекорд в истории «Портленда»

Анферни Саймонс набрал 33 очка в первой половине матча. Это рекорд в истории «Портленда»

Атакующий защитник «Портленда» Анферни Саймонс набрал 33 очка в первой половине матча против «Юты». Это рекорд «Блэйзерс» по количеству очков, набранных одним игроком в первой половине матча регулярного чемпионата, сообщает ESPN Stats & Info.

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