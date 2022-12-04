Анферни Саймонс набрал 33 очка в первой половине матча. Это рекорд в истории «Портленда»

Атакующий защитник «Портленда» Анферни Саймонс набрал 33 очка в первой половине матча против «Юты». Это рекорд «Блэйзерс» по количеству очков, набранных одним игроком в первой половине матча регулярного чемпионата, сообщает ESPN Stats & Info.
Атакующий защитник «Портленда» Анферни Саймонс набрал 33 очка в первой половине матча против «Юты». Это рекорд «Блэйзерс» по количеству очков, набранных одним игроком в первой половине матча регулярного чемпионата, сообщает ESPN Stats & Info.
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