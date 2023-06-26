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Bloomberg: Пригожин сделал то, чего не смог добиться ОПЕК+

Bloomberg: Пригожин сделал то, чего не смог добиться ОПЕК+

Впервые за долгое время нефть выросла в цене, поскольку мировые инвесторы взвесили последствия событий в России, которые превратились в самую большую угрозу стабильности едва ли не главного производителя и экспортера, являющегося членом ОПЕК.

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