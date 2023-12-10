📚 ХАПРОВ ВЛАДИСЛАВ "ВАТАЖНИКИ АТАМАНА ГАЛАНИ" (ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН) *

В год 1721-й от Рождества Христова младший подьячий Артемий Кондратьев, состоявший в то время писарем на полицейском съезжем дворе Васильевского острова города Санкт- Петербурга, был послан в волжские земли, дабы изловить воровского атамана Галактиона Григорьева по прозвищу Галаня.