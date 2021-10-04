Европа признала энергетическую зависимость от России

Европейские СМИ сообщают о просьбе Евросоюза к России увеличить поставки угля в Европу. Отопление углем грубо противоречит новомодной «зеленой» идеологии ЕС, но на фоне маячащего перед ними энергетического кризиса европейцам не до идеологии.