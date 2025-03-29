В Тамбове обучают волонтёров голосования за благоустройство

В Тамбове продолжается обучение волонтеров голосования за благоустройство. На днях состоялась встреча с представителями добровольческого корпуса школ, а накануне консультации прошли для тимлидеров волонтеров средних специальных и высших учебных учреждений.
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