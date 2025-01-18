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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда», «Арсенал» примет «Виллу», «Ман Сити» и «МЮ» проведут матчи в воскресенье

В субботу «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Брентфордом», «Арсенал» примет «Астон Виллу».  В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится дома с «Брайтоном», «Манчестер Сити» будет противостоять на выезде «Ипсвичу».

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