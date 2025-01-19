Аналитики рассказали, стоит ли ожидать девальвации рубля в 2025 году

В 2025 году рубль может умеренно ослабнуть, но существенной девальвации не предвидится. Основными факторами, влияющими на курс национальной валюты, станут действия Минфина и Центрального банка России, а также спрос на валюту со стороны импортеров, считает аналитик «Финам» Александр Потавин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии