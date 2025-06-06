Всего 1% от запрашиваемого возмещения ущерба достается жертвам судебных ошибок в Молдове

В Республике Молдова граждане, которые были задержаны, арестованы или неправомерно осуждены, не получают достаточной реабилитации, даже если они были оправданы или освобождены от уголовного преследования.
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