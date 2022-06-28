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Обратная сторона санкций: без российского газа крупнейший в мире химкомбинат просто остановится

Обратная сторона санкций: без российского газа крупнейший в мире химкомбинат просто остановится

Руководство немецкой химической корпорации BASF рассматривает вопрос о закрытии крупнейшего в мире химического комплекса в немецком Людвигсхафене.

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