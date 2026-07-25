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Более 3000 человек преодолели 8-километровую трассу «Гонки Героев» в Алабине

Более 3000 человек преодолели 8-километровую трассу «Гонки Героев» в Алабине

В подмосковном Алабине на полигоне прошла вторая летняя «Гонка Героев». Более 3000 участников преодолели восьмикилометровую трассу с 28 препятствиями, включая водные преграды, рукоходы, высокие стены, канатные конструкции и грязевые участки.

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