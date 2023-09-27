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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дадонов сделал дубль в предсезонном матче с «Миннесотой» и стал 3-й звездой

34-летний форвард помог «Далласу» одержать крупную победу над «Уайлд» (6:1).  Россиянин был признан 3-й звездой матча (после Скотта Уэджвуда с 34 сэйвами и Мэйсона Марчмента с 1+1).

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