Россия и Армения обсудили проведение референдума о вступлении в Евросоюз

По информации пресс-службы Кремля, Путин подчеркнул необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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