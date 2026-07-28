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Регионы России

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Россия и Армения обсудили проведение референдума о вступлении в Евросоюз

Россия и Армения обсудили проведение референдума о вступлении в Евросоюз

По информации пресс-службы Кремля, Путин подчеркнул необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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