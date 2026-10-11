Во Львовской области мужчина ударил сотрудника ТЦК ножом в шею

Во Львовской области мужчина напал на сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК – налог военкомата на Украине), который решил проверить его военно-учетные документы, сообщили в Нацполиции Украины.
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