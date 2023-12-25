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Царьград

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Вместо танков и СВO – такси: Мигранты ударили по русским полицейским

Вместо танков и СВO – такси: Мигранты ударили по русским полицейским

Лоббисты продолжают попытки расширить присутствие мигрантов в России, продавливая на законодательном уровне решения по увеличению притока гастарбайтеров.

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Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Ну, кажется, я понял. Предлагают Синицына и Зарипову  обручить (в смысле надеть наручники) и по этапу в &quot;солнечный Магадан&quot; на &quot;десять лет без права переписки&quot;. Против этого предложения нет возражений.
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Всех кто лоббирует за пришлых отправлять к пришлым на проживание и создавать там бизнес и рабочие места...
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14 час.

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