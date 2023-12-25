Лоббисты продолжают попытки расширить присутствие мигрантов в России, продавливая на законодательном уровне решения по увеличению притока гастарбайтеров.
Вместо танков и СВO – такси: Мигранты ударили по русским полицейским
Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Ну, кажется, я понял. Предлагают Синицына и Зарипову обручить (в смысле надеть наручники) и по этапу в "солнечный Магадан" на "десять лет без права переписки". Против этого предложения нет возражений.
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15 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Всех кто лоббирует за пришлых отправлять к пришлым на проживание и создавать там бизнес и рабочие места...
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14 час.
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