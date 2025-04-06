Министр торговли США объяснил, зачем Трамп ввел пошлины против пингвинов

ВАШИНГТОН, 7 апреля, ФедералПресс. Министр торговли США Говард Латник объяснил введение пошлин на необитаемые территории, известные как «острова пингвинов», усилиями по предотвращению обхода тарифной политики, направленной против Китая.
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