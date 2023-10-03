Сентябрь 2023 года в Москве стал самым теплым за 176 лет

Средняя температура в Москве в сентябре 2023 года составила 15,5 градуса Цельсия, что на три градуса превысило климатическую норму и поставило прошедший месяц в ряд пяти самых теплых за всю историю наблюдений.
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