ГАИ объяснила, когда водителя на автомобиле с запотевшими стеклами лишат прав

Запотевание окон в салоне, которое усложняет управление автомобилем и вызывает недовольство у сотрудников ДПС, может случиться в даже новых моделях машин, оснащенных продвинутыми системами климат-контроля.
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