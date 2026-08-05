ВС России ночью нанесли массированный удар по ключевым объектам в Киеве

Российские войска в ночь на 5 августа поразили высокоточным оружием транспортно-логистические и распределительные объекты Украины в Киеве и Киевской области, проинформировали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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