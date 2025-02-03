Медведчук сравнил события на Украине с Руиной

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что происходящая катастрофа на территории республики напоминает Руину — период в XVII веке, характеризующийся распадом казацких военно-политических формирований.
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