Как в старые времена русские мужики за собой ухаживали, и какая внешность считалась идеальной

культурология Когда речь идёт о старой Руси, а в частности об уходе за внешностью, многие представляют русскую красавицу, которая чернит брови, натирает щёки и губы свёклой, красит ресницы сажей.
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