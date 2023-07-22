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Ярослав Могильников отправится на поиски отца в сериале «Юг»

Ярослав Могильников отправится на поиски отца в сериале «Юг»

Съемки восьмисерийного роуд-муви «Юг» Ивана Соснина стартовали во второй половине лета 2023 года. Главные роли в сериале исполнят Ярослав Могильников, Надежда Маркина и Тимофей Трибунцев, сообщили агентству InterMedia в пресс-службе проекта.

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