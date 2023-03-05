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Видео удушающего приема в бое Шевченко – Грассо

На UFC 285 в Лас-Вегасе состоялся титульный бой в женском наилегчайшем весе. Валентина Шевченко проиграла удушающим приемом Алексе Грассо в четвертом раунде.

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