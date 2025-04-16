Как подготовить почву к посадке: удобрения, pH и структура

Узнайте, как улучшить плодородие почвы, определить pH и скорректировать структуру грунта. Советы по выбору удобрений и сидератов для СибириХотите, чтобы морковь была сладкой, а томаты — мясистыми? Всё начинается с подготовки почвы! Даже самый качественный сорт не даст урожая в бедном, слишком кислом или плотном грунте.