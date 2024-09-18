Суд в Барнауле оштрафовал на 330 тысяч рублей пенсионерку за оправдание терроризма

Преступление женщина совершила на своей странице в соцсети В Барнауле 65-летняя женщина получила крупный штраф и лишилась права заниматься определенной деятельностью из-за публичного оправдания и пропаганды терроризма, сообщили в СК Алтайского края.
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