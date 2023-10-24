Сколько осадков выпало в Алматы в ночь на 24 октября

Во время дождя 23-24 октября подтоплений в Алматы не зафиксировано, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, 23 октября в Алматы выпало 11 миллиметров осадков, в районе аэропорта – 18 миллиметров, на Каменском плато – 15 миллиметров.