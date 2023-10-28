Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Белов
    Помяни говно - оно и всплывёт . Нах ему тут рекламу создавать ?Толик рвется к вл...
  • Василий Топчий
    За кого голосовать? Одни и те же лица. Вы так и не поняли, что система выборов мягко говоря не эффективна. Выборы для...Путин удивился за...
  • алекс кузь
    Русским необходимо немножко пожить достойно 50 или 100 лет , с достатком не менее 80000 руб на человека в месяц.  Ост...Дугин: Птуин маст...

«Мужики на фронте должны быть спокойны за своих». В Подмосковье 72-летний пенсионер задержал грабителя, отобравшего телефон у школьника

«Мужики на фронте должны быть спокойны за своих». В Подмосковье 72-летний пенсионер задержал грабителя, отобравшего телефон у школьника

    Максим Исаев    Не зря говорят, что в жизни всегда есть место подвигу. 72-летний Михаил Макаров, пенсионер из подмосковного Щёлково задержал 35-летнего мужчину по подозрению в попытке ограбления несовершеннолетнего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Татьяна Романова
&quot;А на вопрос матери потерпевшего о случившемся грабитель ответил: «Дед каратистом оказался», после чего заплакал.&quot; Не поняла, мать что, еще и вопросы задавала вонючему ублюдку?
Ответить
3 д.
L
Leonid
...а ежели грабитель покрепче оказалси ба? ...кончил ба деда...
Ответить
3 д.
Alecsis
Делаем ставку на чёрное: закончится тем, что деда посадят.
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх