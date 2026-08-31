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«Ямал Арена» примет первое ледовое шоу к Дню города

«Ямал Арена» примет первое ледовое шоу к Дню города

Первое ледовое шоу на «Ямал Арене» в Салехарде запланировано на День города. Билеты раздадут бесплатно, рассказал губернатор Дмитрий Артюхов после рабочей поездки по главным стройкам окружной столицы 31 августа.

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