Средний палец баксу, отказ от кормушки братушкам и что вообще нового

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Николай Титов
Автор по сути изложил список своих хотелок, хотя возможно и не только своих. Так и хочется сказать - Нашему бы теляти, да вовка систи! Поживем-увидим!
Белых Владимир
что такое систи?
bngor68 Агеев
Ты, мыкола, хотя бы пословицы на русском выучил, а не по хохляцки их вещал! Ны ссы, хохлоперд, у нас в России всё получится, всегда по нашему было и будет!
Olga Bel
Лучше написать ЗЪИСТЫ, то есть, съесть. На самом деле, это пословица белорусская, а по-русски, "нашему бы телёнку да волка съесть"
Белых Владимир
Барышня, кого вы лечите?! Я закончил украинскую школу, год служил в Белоруссии и знаю как и что там говорят!Но слова систы вы нигде не найдёте, потому. лучше подумайте. прежде чем, извините. вякать!
Olga Bel
Вы д*** или куда? Кто вам сказал, что я искала слово систы??? Я думаю, что автор коммента написал дурацкое слово, потому что не придумал, как это правильно написать на русском. Поэтому я попыталась разъяснить людям саму пословицу. А вы нашли способ меня оскорбить? Видит Б-г, я человек неконфликтный, но тогда и я не буду стесняться в выражениях, и позволю себе полечить вас... Кстати, вы "год служили в Белоруссии", а я уже 67 лет ЖИВУ В БЕЛАРУСИ, и знаю, что и как ЗДЕСЬ говорят!
bngor68 Агеев
Ещё одна хохлушка! По-русски пословица звучит так: " Дай бог нашему теляти волка поймати". "Поймать", а не "съесть", это у хохлов одно "пожрать" на уме.
bngor68 Агеев
А почему это вдруг эта пословица белорусская?
Андрей Бес
Хохло-саранча, чё то притихла, явно о)(уевает, ну или у любимыx амеров, активно отсасывает, #шобы успагоица. 😆

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