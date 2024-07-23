120 км/ч и разгон от 0 до 50 км/ч за 2,6 секунды. BMW CE 04 официально добрался до Индии, но цена очень сильно выросла

Через три года после первой демонстрации BMW CE 04 готовится к официальному началу продаж. BMW Motorrad India объявила об открытии предварительных заказов на первый в Индии премиальный электрический скутер, как его называет производитель.
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