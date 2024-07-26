Россияне устремились в захватывающие пешие прогулки по Арктике. Что они в них находят?

Пешие походы стали одним из самых популярных направлений для туризма внутри России. Для этого по всей стране создают экотропы — маршруты разной сложности с навигацией, которые позволяют ознакомиться с флорой и фауной регионов и увидеть первозданные красоты, находясь при этом в безопасности.
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