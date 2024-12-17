Продолжается прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского

Москва. 17 декабря 2024 года в 10:00 по московскому времени состоится ежегодная встреча генерального директора «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского с представителями федеральных СМИ (18+).
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