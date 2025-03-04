Предсказаны последствия для украинской ПВО при остановке помощи США

Военный эксперт Дандыкин счел критичной остановку помощи США для украинской ПВО Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) окажется в критичном положении в случае прекращения помощи со стороны США и остановки поставок ракет для систем Patriot, заявил в разговоре с «Лентой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии