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Предсказаны последствия для украинской ПВО при остановке помощи США

Предсказаны последствия для украинской ПВО при остановке помощи США

Военный эксперт Дандыкин счел критичной остановку помощи США для украинской ПВО Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) окажется в критичном положении в случае прекращения помощи со стороны США и остановки поставок ракет для систем Patriot, заявил в разговоре с «Лентой.

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