Предсказаны последствия для украинской ПВО при остановке помощи США

Военный эксперт Дандыкин счел критичной остановку помощи США для украинской ПВО Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) окажется в критичном положении в случае прекращения помощи со стороны США и остановки поставок ракет для систем Patriot, заявил в разговоре с «Лентой.