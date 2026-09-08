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Аргументы недели

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Появилось ли средство для замедления старения?

Появилось ли средство для замедления старения?

Как пишут американские СМИ, искусственный интеллект помог создать препарат, который может замедлять процесс старения организма.

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