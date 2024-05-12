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Тут у нас второй фронт намечается... пока, правда, в среднесрочной перспективе

Тут у нас второй фронт намечается... пока, правда, в среднесрочной перспективе

Вот так, поспишь пару часов, а тут уже война. Хрен знает с кем. Хрен знает за что. А виноваты будут опять русские.

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Комментарии
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Владимир Витковский
Килькас помойникус, такое существо. как ты, просто спускают вканализацию, как и всю чухонь.
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2 час.
ВВ
Владимир Витковский
Килькас помойникус, стояло бы молча в стойле на своем хуторе вчухони и гадило под себя, это твой удел.
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2 час.
Виктор Рыбаков
Армяне получат таки по-полной от Запада....И опять кинутся к России - &quot;Спасай,вай!&quot;.
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1 час.

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