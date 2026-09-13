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Царьград

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Илон Маск увеличил состояние на 10 миллиардов за одну неделю

Илон Маск увеличил состояние на 10 миллиардов за одну неделю

В осенний период пермяки стремятся создать атмосферу уюта в своих домах. Подберите глубокий диван с широкими подлокотниками или уютное кресло для чтения, а также массивный деревянный стол и открытый стеллаж для хюгге.

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