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Кнопка для обращения за помощью онлайн появится на сайтах ряда НКО

Кнопка для обращения за помощью онлайн появится на сайтах ряда НКО

На сайтах некоторых социально ориентированных НКО появится кнопка для обращения за помощью онлайн, что, к примеру, поможет жертвам домашнего насилия заявить о проблеме, сообщила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

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