Кнопка для обращения за помощью онлайн появится на сайтах ряда НКО

На сайтах некоторых социально ориентированных НКО появится кнопка для обращения за помощью онлайн, что, к примеру, поможет жертвам домашнего насилия заявить о проблеме, сообщила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.