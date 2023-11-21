SIA Мод. 1918 – словно созданный специально для романа

Итальянский пулемет SIA Мод. 1918 «И это именно Борис настоял на том, а Савва Евграфович одобрил, чтобы часть оружия из его подвала перепрятать у него в сарае, для чего ребята вырыли там довольно глубокую яму, опустили в неё стоявший во дворе железный бак для дождевой воды, и спрятали в нём пулемет «Максим» с несколькими коробками патронов и целый ящик германских осколочных гранат.