Русская весна

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Фронт у Орехова завален трупами украинских боевиков (ВИДЕО 21+)

Фронт у Орехова завален трупами украинских боевиков (ВИДЕО 21+)

Фронт у Орехова завален трупами украинских боевиков. ВСУшники при «мясном штурме» атаковали волнами, массово умирая от огня российских бойцов.

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