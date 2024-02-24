Три ошибки русских во время Евромайдана

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Sergey Ivanov

Много написал автор, а главного так и не сказал! Вот жалуется на разобщенность русских, на их неспособность принимать согласованные решения... Только не сказал о том, что наша власть и в самой России проводит именно эту политику подавления национального самосознания «титульной нации»- русских. Так что же говорить о русских в Киеве? Давайте вспомним позорнейший закон «об оскорблении верующих...», который в народе так и называют «русская статья». Потому, что инородец имеет право оскорбить русского. Но русский инородца- никогда! Поэтому власть так избирательно применяет уголовный кодекс- и там, где русский присядет лет на 5- там таджик или узбек отделается штрафом. А могут и вовсе просто пальчиком погрозить... Сколько было уже сообщений, как в автобусе или метро нерусская свинья пристает к девушке- а русские мужики продолжают сидеть, уткнувшись в свои мобильники... Нет, дело не во врожденной трусости русских. Дело в том, что каждый русский понимает: Вступись он сейчас- и получит срок «за превышение...» или «за оскорбление чувств...». А эта свинья, презрительно плюнув на Россию и русских, уедет на свою историческую родину. Так почему все это происходит? Почему русский не чувствует себя хозяином своей страны? Не потому ли, что наша власть больше боится собственного народа, чем мигрантов? Но точно те же процессы происходят и на Украине! Вот почему победил Майдан. Вот почему кучка отморозков из Галичины оказалась сильнее русского большинства. Ну, а в России наши дорогие специалисты из сопредельных южных республик каждый день доказывают нам, кто реально в России хозяин. А для русской буржуазии гораздо ближе буржуазия украинская, чем своя страна и свой народ. И ровно то же можно сказать о буржуазии украинской.